Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau rencontre un belge au cœur d'un joyau de biodiversité : le parc national des Virunga en République Démocratique du Congo sur Auvio

C'est Jérôme Lombart, responsable du département de l'infrastructure du parc, qui sera notre guide. Formé en architecture, passionné par la construction, il travaillera notamment pour une grande entreprise de construction comme chef de chantier. Son envie de se rapprocher de la nature et une quête de sens dans son travail le pousseront à chercher une autre voie. Un soir de novembre 2018, à la suite de l'envoi de son Curriculum Vitae en Afrique, il reçoit un appel du Prince de Mérode, directeur du parc des Virunga. Quelques temps après, il débute une nouvelle vie au milieu de ce concentré de diversité biologique



Grand passionné de l'Afrique et habitué de la vie dans les réserves naturelles, Julien Polet est aussi comédien, photographe et manager de lodge. Il partagera avec nous ses expériences en Tanzanie dans les parcs nationaux de Tarangire, de Katavi et de Mahalé. Nous évoquerons la vie des chimpanzés dans ces poches de vie et nous ferons un clin d'œil à Anne Laudisoit, zoologue, héroïne du film Mbudha, sur les traces des chimpanzés



Arnaud Bruckner, lauréat de la Belgoddyssée, nous donnera des nouvelles de la grande famille des Belges du Bout du Monde. Nous ferons escale à Genève chez Stéphane du Mortier, médecin de santé publique à la Croix Rouge et chez Carole Dewandre, architecte en Malaisie



Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde