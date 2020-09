Les Belges du Bout du Monde : Sirop d'érable et Caribous, nous partons vous conter l'histoire de La Belle et le Belge et d'un p'tit resto d'chez nous nommé C'est Tigidou. Alors attache ta tuque avec d'la broche, on s'en vient au Canada sur Auvio

Arrivé en 2013 avec pour tout bagage deux valises de vingt kilos, c'est Jean-François Zahnen alias `Le Belge' que nous contacterons à Sainte-Brigitte-de-Laval près de Québec. Il nous présentera sa blonde, Karine `La Belle', une québécoise pure-laine avec qui il a créé des chambres d'hôtes entre son job, les compétitions de danse et les sorties entre amis.



Louise Turcotte a fait le chemin inverse. Originaire de Montréal, elle rencontre un belge. Lassée des aller-retours, elle décide de s'installer chez nous. Elle tisse rapidement des liens solides avec Elodie Mourmaux. Elle crée avec cette dernière `C'est Tigidou', un resto belgo-québécois à Maredret dans la vallée de la Molignée. Récits d'amitiés croisées et de passion culinaire partagée



Arnaud Bruckner, lauréat de la Belgodyssée, prendra des nouvelles de la grande famille des Belges du Bout du Monde. A Pittsburg aux Etats-Unis, John Miller, journaliste et cinéaste nous parlera de ses projets sur place et à Oxford, Fanny Shum nous parlera de la reprise de son job d'organisatrice d'événement.



Ce dimanche, écoutez Adrien Joveneau et ses invités sur La Première à 9h et dès 10h en baladodiffusion sur Auvio.be. Une nouvelle occasion de jeter des ponts entre les continents et les cultures et d'envisager notre monde de manière positive et constructive

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde