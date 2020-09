Les Belges du Bout du Monde : Cap sur le Cameroun avec deux hommes qui n'ont pas eu peur de nager à contre-courant sur Auvio

A Douala, nous entrerons en contact avec Benjamin Simonis, originaire de la vallée de la Vesdre. Formé en commerce extérieur, il découvre l'Afrique lors d'un stage à Kigali et c'est l'émerveillement : la population, les paysages, le climat, tout l'enchante. Rapidement, il décroche un premier job. Deux ans plus tard, il se voit proposer un poste au Cameroun où il vit depuis bientôt huit ans



Notre Belge du bout du monde dialoguera avec un Camerounais haut en couleur. Autrefois vendeur ambulant sur les marchés de Yaoundé, ce dernier est à présent créateur de mode influent à Milan, New-York et Bruxelles. Arrivé chez nous il y a une vingtaine d'années, Ndjoko Defustel, nous racontera son parcours de vie incroyable et sa success-story



Ce dimanche, découvrez un pays magnifique où se trouvent concentrés tous les paysages de l'Afrique.

