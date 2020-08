Les Belges du Bout du Monde : Cap d'abord sur une région dont on a tous entendu parler mais où peu d'entre nous sont allés : le Tennessee avec Katrien Sevrin et le Kentucky avec Bérangère Mc Nees sur Auvio

En route pour une 35ème saison des Belges du bout du Monde ! La plus ancienne émission radio de la RTBF prend toujours un malin plaisir à vous présenter celles et ceux qui sont sortent de leur zone de confort pour tenter l'aventure à l'étranger. Ouvrons le bal de la rentrée avec une prof de danse, une réalisatrice de cinéma et une pneumologue, trois femmes d'exception qui nous emmènent aux Etats-Unis d'Amérique et au Liban.

Cap d'abord sur une région dont on a tous entendu parler mais où peu d'entre nous sont allés : le Tennessee, 6 millions d'âmes sur un territoire Grand comme 3 fois et 1/2 la Belgique. C'est à Oak Ridge, près des Smoky Mountains, que Katrien Sevrin a jeté l'ancre en 2015. Psychologue de formation , professeur de danses, par passion, elle est devenue institutrice de profession et a fini par décrocher la fameuse Green Card. Elle est l'auteure d'un blog truculent https://bellaventureusa.wordpress.com/

Nous nous rendrons également dans l'état voisin, le Kentucky avec une autre artiste, la comédienne et réalisatrice belgo-américaine Bérangère Mc Nees qui a décroché cette année le Magritte du meilleur court métrage pour Matriochka, un film sur l'avortement, déjà primé au festival de Palm Springs et en lice pour les Oscars 2021.

Les Belges du bout du Monde, ce sont des tranches de bonheur...et d'épreuves, comme dans la vraie vie. Nous vous proposerons le témoignage bouleversant du Dr Béatrice Lebon Chami, elle dirige l'hôpital ND Maritime près de eéyrouth, elle a aussi créé le Lebanon Mountain Trail, le GR qui traverse son pays d'adoption. Aujourd'hui, elle n'a plus le cœur à parler trekking et elle consacre toute son énergie à soigner les victimes de l'explosion du 04 août dernier.

Les Belges du bout du Monde avec Adrien Joveneau ce dimanche 30/08 entre 9 et 10h sur La Première

