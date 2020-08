Les Belges du Bout du Monde : Direction le Rwanda avec Simon Hupperetz, coach cycliste et Gaël Faye, auteur, compositeur, réalisateur et écrivain sur Auvio

En 2013, Simon Hupperetz se rend pour la première fois au Rwanda. Il y retourne en 2015 avec un objectif : former et coacher une équipe de cyclistes professionnels. Direction Kigali où nous le retrouvons à l'occasion du Tour du Rwanda. Nous en profitons pour découvrir son quotidien dans "le pays des mille collines".



Au bord du lac Kivu, Adrien Joveneau rencontre Gäel Faye à l'occasion du tournage de "Petit pays", l'adaptation cinématographique de son premier roman.



