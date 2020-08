Les Belges du Bout du Monde : Cap sur le Maroc ce dimanche chez Elizabeth Umée, gérante de l'auberge-restaurant-spot de parapente « Le Nid d'Aigle » sur Auvio

Originaire de la région liégeoise, Elisabeth a toujours été passionnée par les voyages. Depuis l'adolescence, elle affectionne tout particulièrement le Maroc et ses décors sensationnels. Ce n'est donc pas un hasard si elle a décidé d'y développer une activité hôtelière dans la région d'Agadir et de vivre de sa passion.



Avec Laura Jadot, lauréate de la Belgodyssée, nous irons à la rencontre de Stéphane Pierre, un chef cuisinier passionné et au grand cœur. Il est actif à Casablanca dans le conseil aux restaurateurs et la formation des jeunes chefs coqs.



Rendez-vous dimanche à 9h09 sur La Prem1ère, dès 10h sur Auvio.be et retrouvez également les images sur notre carte interactive www.rtbf.be/cartedesbelges



Nouvelle diffusion de l'émission du 24 novembre

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde