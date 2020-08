Les Belges du Bout du Monde : Cap sur la Isla des Canio, une réserve naturelle du Pacifique Sud, au large du Costa Rica, c'est le port d'attache de Laura Vanopdenbosch sur Auvio

Elle y travaille comme biologiste marine pour l'ONG internationale « INNOCEANA ». Ses projets sont multiples et lient l'innovation, l'ingénierie et la recherche scientifique : modèles 3D des récifs coralliens, livre et inventaire des espèces d'invertébrés, étude des qualités physico-chimiques de l'eau et de l'écosystème marin. Hyperactive et polymorphe, elle est aussi professeur de yoga, elle a également lancé une gamme de produits cosmétiques naturels et de desserts végan.

Confinée sur son île quasi déserte, elle a trouvé ce job de rêve après un master à l'ULB, un stage à la prestigieuse université Yale et une vaste prospection autour du monde. Nous recueillerons aussi les témoignages d'autres belges dans différents pays qu'elle a traversé, afin de voir comment ils vivent ces moments très particuliers de l'histoire de l'humanité.



Pour leur chronique « Un monde positif », Pascale Sury et Jonathan Bradfer nous présenteront Fahimé et Adrien Bayens, un couple de Bruxellois qui a décidé de s'installer loin du plat pays pour vivre autrement dans leur écolodge Tierra Madre, un modèle de développement durable



