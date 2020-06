Les Belges du Bout du Monde : En ce premier dimanche d'été, Adrien Joveneau se penche sur les destinations de vacances de la `Belge du Bout du Monde-Expérience' sur Auvio

Il a testé pour vous le goût de la Toscane chez Olivier-Paul Morandini en Italie. Cet ancien lobbyiste s'est battu comme un lion pour faire exister le numéro d'urgence 112. Après avoir découvert Volpaiole sur les collines de la Maremme, il change de cap et se lance dans la culture des vignes avec pour but la conversion au bio et l'obtention d'un nectar qui sera bientôt dégusté dans les petites trattorias et sur les meilleures tables de la planète... A la tête du collectif citoyen TOWA, il vous propose de le rejoindre pour une semaine exceptionnelle, du 17 au 23 octobre prochain, dans cette Italie qui a vu naître son grand-père. Une semaine qui vous comblera si vous êtes amateur d'histoire, de paysages, de cuisine et bien sûr de vins. Une expérience immersive dans un vignoble ... Gare au coup de cœur ! Et aux surprises radiophoniques concoctées par Laura Jadot qui a contacté les amis de Olivier-Paul Morandini.



D'autres belges partis s'installer aux quatre coins du globe vous proposent de vous faire visiter leurs endroits de cœur :



- Sandra Bessudo est passionnée du monde sous-marin et a créé la `Fondation Malpelo et autres écosystèmes marins'. Biologiste et ex-ministre de l'environnement, elle vous accueille en Colombie

- Luc Heymans a parcouru les océans à la voile pendant quinze ans. Il vous emmène à bord du Lonestar. C'est sur ce magnifique catamaran qu'il vous fera découvrir l'archipel Indonésien et les plaisirs des croisières et des sports nautiques

- Alain Sobol, féru de plongée, a fondé il y a trente ans l'école `Red Sea Diving College' à Sharm El Sheikh en Egypte. Il vous invite à plonger dans la mer rouge entre le golfe d'Aquaba et le golfe de Suez



