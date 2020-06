Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau met le cap sur The Lucky Country. Il ira à la rencontre de Catherine Bovens, une Belge du Bout du Monde vétérinaire installée depuis cinq dans la périphérie de Melbourne sur Auvio

Après une enfance passée à Liège et une partie de sa scolarité à Mons avec un petit crochet par le Maghreb, elle revient dans la Cité Ardente pour son cursus universitaire. Spécialiste en médecine interne des chiens et des chats, elle travaille quelques années au Royaume-Uni avant de réaliser son rêve, s'installer en Australie en décrochant un poste dans un centre vétérinaire.



Laura Jadot recueillera les messages de ses proches, ceux qui, pour raison de Covid ou de distance ne l'ont pas vue depuis longtemps... une jolie surprise en perspective.



Nous contacterons aussi des Belges du Bout du Monde en mode déconfinement aux quatre coins de la planète :

- Aux Etats-Unis, l'artiste Véronique Vanblaere qui honore la mémoire de George Floyd sur les murs de l'Alabama

- En Indonésie, Jean-Marc Leturcq, un belge qui a une brique dans le ventre à Bali

- En Afrique, Claudine André, fondatrice du sanctuaire Lola ya Bonobo au Congo

- A Madagascar, Nathalie Burnet qui organise des séjours de rupture pour jeunes en difficulté

- Dans les Alpes françaises, Sunanda Gérard, organisatrice de séjours à Chamonix avec www.belgesduboutdumonde-experience.be

- En Amérique Latine, Mathieu Brees, chocolatier au Mexique



Encore une émission qui fera vibrer les amateurs de voyage et d'évasion avec Adrien Joveneau et Laura Jadot

