Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, rendez-vous de l'autre côté de la planète chez un Belge du Bout du Monde devenu compagnon charpentier en Nouvelle Calédonie sur Auvio

C'est Kevin Daems qui sera notre guide du jour. Après une adolescence passée aux Antilles où il découvre le métier de charpentier, il revient se former en Europe et suit la formation des compagnons du devoir. Il effectue son tour de France avant de s'installer à Nouméa et de fonder sa propre entreprise. Sur place, il rencontre Anaïs, une Ch'ti du Bout du Monde qui a étudié à Saint Luc à Tournai. A à 22.000 kilomètres de leurs lieux de naissance, il se sont dit « oui » il y a peu...



Comme chaque semaine, nous contacterons les Belges qui se déconfinent autour du globe :

- Philippe Nys, créateur de `Chez Michou' restaurants et crêperies au Brésil

- Adrien Nerincx, pâtissier à `La Petite Fourchette' à Auckland en Nouvelle Zélande

- Patrick Vandenbruane, coopérateur en développement à Colombo au Sri Lanka

- Christian Grégoir, ébéniste et créateur de la maison d'hôtes « La Roussière » qui accueille les Belges dans le Cantal avec www.lesbelgesduboutdumonde-experience.be



