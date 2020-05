Les Belges du Bout du Monde : Adrien Joveneau met le cap sur le Malawi, peu connu chez nous, vous y serez pourtant bien accueillis ! sur Auvio

C'est Emilie Vonck, ingénieure agronome et directrice de programme pour une ONG irlandaise, qui nous fera découvrir ce pays aux paysages magnifiques qui contrastent avec la pauvreté de ses habitants. Passionnée depuis son jeune âge par le voyage et la rencontre avec les gens venus d'ailleurs, cette trentenaire installée à Lilongwé, la capitale, a mis ses connaissances en gestion des ressources à profit sur le continent africain en travaillant en RDC, au Niger et au Mali avant de fonder une famille avec un Ougandais. Elle nous parlera des problèmes que connaissent les Malawites mais également des solutions qu'elle met en place pour aider cette population qui l'a si chaleureusement accueillie.



Nous nous rendrons, comme depuis le début du confinement, chez d'autres belges du bout du monde. Nous ferons escale chez :



- Martin et Emelyne, arrêtés dans leur traversée de l'Amérique à vélo. Leur projet Quatre Cuissots sur un Vélo est en stand-by au Pérou

- Carole Purnelle confinée au Portugal, elle réalise du mapping vidéo solidaire sur les murs des hôpitaux et des bâtisses des quartiers populaires

- Frédéric Bourgeois travaille pour une ONG en Afrique du Sud au cap de Bonne-Espérance

- Martine Baldovini, confinée en Corse, nous expliquera comment elle a pu continuer sa production de fromage

- Gaël Faye, le romancier et musicien, atteint du Covid et confiné au Rwanda, nous a fait parvenir une lettre touchante dans laquelle il exprime son ressenti face à l'épidémie

- Françoise Steels et Patrick Schellynck qui créent un Lodge Ecole sur les bords du Lac Malawi nous confieront leur expérience sur place

- Olivier De Schutter, rapporteur des Nations Unies pour le développement qui connait bien Lilongwé nous livrera aussi un petit message



