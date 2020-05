Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau vous propose de suivre les pas d'un belge photographe et libraire tombé en amour à Trois Rivières sur Auvio

Nous mettrons le pied sur la terre de nos cousins québécois guidé par Anthony Ozoraï, un touche à tout passionné ! Né en Flandre avec des origines hongroises, sa famille s'installe au pays des collines. Une scolarité aux Ursulines à Tournai puis un cursus à Mons où il étudie cinq langues et une histoire d'amour qui l'emmènera dans La Belle Province où il exerce plusieurs boulots avec brio. Une inclusion dans la population québécoise réussie et un Certificat de Sélection du Québec sous le bras, il est admiratif et participe à l'élan de solidarité et d'entraide de son pays d'accueil pendant cette crise du Covid.



Confinés mais toujours aussi déterminés, nos Belges du Bout du Monde nous appelleront des quatre coins de monde pour partager cet espoir qui les anime :



- Lionel Croes, réalisateur au Sénégal

- Marie Carels, chocolatière en Roumanie

- Laurence Marion, cheville ouvrière de l'Action Damien au Congo

- Sandra Kazaby, installée en Zambie

- Stéphane Pierre, chef étoilé au Maroc

- André Marie Coudou, metteur en scène et comédien vivant à Montréal



Laurat Jadot, la lauréate de la dernière Belgodyssée, réserve une petite surprise qui laissera certainement Antony Ozoraï sans voix.



Comme chaque semaine, des nouvelles des Belges confinés autour du globe et des rencontres avec ceux qui envisage l'avenir avec un regard positif et ouvert sur le monde, le tout orchestré par Adrien Joveneau à 9h09 ce dimanche sur La Première

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde