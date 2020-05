Les Belges du Bout du Monde : En ce dimanche de fête des mères, Adrien Joveneau vous propose de débarquer dans la Pachamama sur la Isla Basimentos au large de la Bocas del Toro au Panama sur Auvio

Nous y découvrirons l'éco-gîte monté par Pierre Humbel et Manon Dewit dans une ancienne plantation de cacaotiers redevenue une jungle luxuriante et foisonnante d'animaux en tous genres. Ces deux confinés au « paradis » vous raconteront leur rencontre et leur parcours...



Des belges des quatre coins de la planète nous feront un petit clin d'œil pour partager avec nous ces moments propices à la réflexion et aux changements



- Alima Belhem et Luciano Lombarda dans la péninsule du Yucatan au Mexique

- Valérie Barkowshi à Marrakech qui participe à l'opération `'You care, we care''

- Benoit Beeckmans, volcanologue à Ibiza

- Guillaume et Adrien, deux frères vignerons installé près de Saumur

- Thomas Leclercq, entrepreneur à Singapour

- Henri Leduc, biochimiste et photographe en Equateur

- Paulette et Pierre, deux hurlus au lac Saint Jean



Laura Jadot entrera en contact avec quatre super-mamans du bout du monde, anecdotes et vœux en perspective !



Comme chaque semaine, Adrien Joveneau se rendra virtuellement, confinement oblige, chez celles et ceux qui, partis de notre petit pays de cocagne, ont envisagé demain sous un nouveau jour et qui partagent leur joie et leur enthousiasme avec vous à 9h09 le dimanche sur La Première

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde