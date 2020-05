Les Belges du Bout du Monde : Petit tour du monde ce dimanche sur Auvio

Nous sommes tous dans la même tempête mais nous ne pas tous sur le même bateau ! Des milliards d'êtres humains sur terre vivent différemment le choc sanitaire du Covid19, nous prendrons de leurs nouvelles via la grande famille des Belges du bout du monde, disséminée un peu partout sur la planète. Ce dimanche, nous irons

au Vietnam, un des rares pays du globe où il n'y a pas eu un seul décès dû au Coronavirus, Bernard Kervyn nous expliquera pourquoi. Son ONG Mékong-Plus fabrique des vélos en Bambou et...des masques en tissu

au Laos avec l'ethnomusicologue Marie-Pierre Lissoir, à Luang Prabang on sort masqués depuis belle lurette

en Géorgie, dans les plaines du Caucase chez notre confrère journaliste et tour-opérateur Guillaume Moulaert

au Gabon, chez la gynécologue Nathalie Duppagne, à la tête de l'ONG 3S Santé, Sexualité, Sida, elle participe à l'action « Courir contre le Covid »

au Chili, chez Tim Huwé, fondateur de l'agence Voyages Atacama à San Pedro, dans le désert, au pied des volcans

à Tahiti, chez Catherine Roty-Otomimi, responsable RH pour des fermes perlières en Polynésie

en Casamance avec la tournaisienne Louise Carton, bénévole dans l'orphelinat Le Cocon de Kabrousse

Laura Jadot nous proposera le portrait de la journaliste sénégalaise Amina Gueye à l'initiative d'une série sur les francophones du bout du monde

Et pour faire le plein d'air pur et de projets inspirants, nous débarquerons avec Pascale Sury et Jonathan Bradfer dans Le Mundo Nuevo de Philippe Békaert en Colombie. Une ferme-auberge bio branchée sur la permaculture et l'auto-suffisance alimentaire, un nouveau monde où tout est possible !

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde