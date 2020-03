Les Belges du Bout du Monde : Le Bénin sur Auvio

Ouvrons grandes nos fenêtres et élargissons nos horizons, tout en restant à la maison, c'est le miracle de la radio...Ce 21 mars, nous débarquerons au Bénin chez le metteur en scène Dominique Haumont. En l'an 2000, il a changé de vie en filant en camion jusqu'à Houndodji. 20 ans plus tard, il est à la tête du Sanctuary Cotonou, la West African Blues & Rock Académy», tout en accueillant les voyageurs au Bab's Dock sur la route des pêches entre Cotonou et Ouidah

Avec aussi Christi Joza Orisha, musicien béninois qui vit en Belgique, il nous racontera ses tribulations entre un album avec Angélique Kidjo et une tournée avec BaliMurphy.

La vie culturelle et artistique de ce pays est tellement riche qu'on le surnomme le « Quartier Latin du continent africain ».

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde