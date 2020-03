Les Belges du Bout du Monde : Une fois n'est pas coutume, les Belges du Bout du Monde vous emmènent vivre l'aventure au coin de la rue : Rendez-vous ce dimanche à Bruxelles sur Auvio

Après avoir parcouru près de 10.000 kilomètres à pied, de Gand à Jérusalem, Rome ou Compostelle, Sébastien de Fooz, 45 ans, entrepreneur social et écrivain, décide de repartir sur les chemins mais près de chez lui ! Partir de la forêt de Soignes durant trente jours sans rentrer au foyer familial et sans dormir chez des amis et arpenter les rues de notre capitale, une aventure hors du commun qui lui a valu la rencontre de Léonie Colard, une bruxello-congolaise bienveillante et attachante. Avec son enthousiasme et son dynamisme digne de quatre femmes de 20 ans, elle nous racontera le parcours sinueux qui fut le sien, entre le Congo et notre plat pays...



Ce dimanche, les Belges du Bout du Monde vous invitent près de chez vous avec Adrien Joveneau, le jeteur de ponts entre les continents, les cultures et les générations à 9h09 sur La Première, dès 10h sur RTBF Auvio.be et sur www.rtbf.be/cartedesbelges

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde