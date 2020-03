Les Belges du Bout du Monde : Deux lionnes qui se démènent pour le climat et la planète sur Auvio

Nous accueillerons sur antenne la Princesse Esmeralda de Belgique. Installée à Londres depuis une bonne vingtaine d'années, elle est impliquée dans la cause environnementale et féministe. Cette journaliste, activiste et aussi mère de famille dialoguera avec Adélaïde Charlier, la représentante belge de cette jeune génération qui lutte aux côtés de Greta Thunberg pour sauver l'espèce humaine. Née à Namur, cette belge du bout du monde junior a passé une bonne partie de son enfance sur les bords du Mékong et c'est là qu'est née sa conscience écologique...



Notre Tintine reporter Laura Jadot, lauréate de la Belgodyssée, entrera en contact avec Anuna De Wever, la figure de proue du mouvement pour le climat en Flandre. Partenaire de combat d'Adélaïde Charlier, elles interagissent pour le mouvement Youth for Climate et effectuent en ce moment ensemble un stage dans le groupe des Verts au parlement européen.



Ce dimanche, numéro spécial des Belges du Bout du Monde de Adrien Joveneau qui jette des ponts entre les continents, les cultures et les générations à 9h09 sur La Première et dès 10h sur RTBF Auvio.be

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde