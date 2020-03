Les Belges du Bout du Monde : Cambodge, le pays beau comme un sourire sur Auvio

Zen, soyons zen ! Nous vous invitons chez Céline Duquaine, une jeune trentenaire du monde de la finance qui a tout quitté pour vivre son rêve : ouvrir un hôtel, la Villa Agati, au pied des fabuleux temples d'Angkor Vat, à Siem Reap.



Kea Lorn, elle, a quitté Phnom Phen, sa ville d'origine, pour épouser Alain, ici en Belgique. Cheffe cuisinière à Bruxelles, elle reste en contact avec sa grande famille , dix frères et sœurs, et transmet à sa fille Elisa sa langue maternelle.



Xavier Mouffe, amoureux du Sud Est de l'Asie, a fondé l'association Sao Mai qui forme des jeunes gens du Vietnam et du Cambodge aux métiers de la pâtisserie et de la boulangerie, ici en Belgique, offrant ainsi de nouvelles perspectives. Laura Jadot a contacté l'un de ses anciens élèves, aujourd'hui professeur de cuisine à son tour.



Comme chaque dimanche, évadez-vous chez les Belges du Bout du Monde qu'Adrien Joveneau rencontre au fil de ses voyages autour de notre planète bleue. Rendez-vous à 9h09 sur La Première, dès 10h sur Auvio ou sur notre carte interactive www.rtbf.be/cartedesbelges

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde