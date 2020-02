Les Belges du Bout du Monde : larguons les amarres pour Zanzibar sur Auvio

Nous débarquons chez la belgo-congolaise Paulette Van Goubergen et l'ex-toubib tournaisien Didier Fréteur qui ont créé sur place la villa de Victor, une maison d'hôtes au bord de l'eau et nichée au milieu d'un village de pêcheurs.



Si Paulette savoure aujourd'hui la sérénité dans un lagon corallien, elle a traversé bien des tumultes avant de devenir une femme libre, intelligente, magnifique qui accueille les voyageurs du monde entier dans un des plus beaux endroits de la planète. Une success-story inspirante, en équilibre entre 2 mondes



Parlant le swahili avec les Zanzibaris, elle est parfaitement intégrée à la vie quotidienne de l'île. Aux fourneaux, c'est également une championne qui épate les papilles de ses hôtes. Nous la retrouverons notamment au marché où elle sélectionne les produits et elle nous emmènera découvrir les côtes de l'archipel tanzanien.



