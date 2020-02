Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau vous emmène goûter des macarons au Canada ! sur Auvio

Sophie Bourlard, Carolo pur jus, était employée administrative. Elle a toujours partagé avec sa moitié le rêve d'aller vivre en Amérique du nord. Un jour, son mari décroche une mission dans les bureaux de Microsoft à Seattle. De retour en Belgique, c'est le déclic, ils veulent retourner vivre outre-Atlantique ! Cherchant une destination plus proche de leurs valeurs, ils atterrissent à Québec. De Charleroi à Charlesbourg ils font le pas, et là, notre belge du bout du monde démarre une production de macarons dont elle nous livrera, presque, tous les secrets... Une vraie success-story belgo-québécoise !



Son excellence Olivier Nicoloff, Ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg sera parmi nous. Très attaché à son pays mais aussi au nôtre dans lequel il crapahute tous azimuts depuis bientôt trois ans, il nous expliquera ce qui l'a touché dans le plat pays et nous livrera quelques belles histoires des pays du bout du monde qu'il a eu l'occasion de découvrir au fil de son parcours diplomatique.



Laura Jadot nous emmènera découvrir le projet de la créatrice belge Chloé Zollman qui monte des spectacles pour enfant au Québec.



Les Belges du Bout du Monde, l'émission d'Adrien Joveneau qui crée, depuis plus de trente ans, des ponts entre les continents et les cultures, chaque dimanche à 9h09 sur La Première

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde