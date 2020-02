Les Belges du Bout du Monde : Nous mettrons le cap dimanche sur la Savoie Mont Blanc... sur Auvio

C'est pas le bout du monde mais c'est presque le toit de l'Europe à 800 km du plat pays, nous serons accueillis par la voix de radio Courchevel : la montoise Eléonore Moreau... Animatrice, journaliste et aussi commerciale pour le magazine Altus, elle rayonne dans Courchevel, la station de sports d'hiver sans doute la plus luxueuse au monde. Il y a dans ce village de 2.430 habitants, 3 palaces, 17 hôtels 5 étoiles et pléthore de restaurants gastronomiques...



Économiste et ingénieur de formation, Paul Dewandre débute sa carrière en créant une compagnie aérienne à Liège. En adaptant ensuite le best-seller « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », il devient ensuite comédien, puis écrivain. Son nouveau livre « La Parabole du kayakiste » servira de fil rouge à son prochain spectacle. À travers les images d'un kayak, d'un barrage, d'un lac et d'une rivière, il explique de manière très convaincante pourquoi, dans le contexte économique et sociétal actuel, il est essentiel de revoir ses priorités pour construire sa vie et s'adapter au nouveau monde.



Laura Jadot nous présentera un autre belge qui a le feu sacré dans les Alpes : Armand Marchant, le skieur Liégeois de 22 ans qui défie les plus grands, malgré un accident qui a failli le priver de l'usage de ses jambes.



Pour leur nouvelle chronique « Un monde positif », on retrouve Pascale Sury et Jonathan Bradfer dans les magnifiques paysages de l'Antarctique. Focus cette semaine sur la rencontre positive d'une scientifique sud-africaine Claudia Holgate et d'un animal fascinant, le manchot, au cœur de cette nature en profond bouleversement...

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde