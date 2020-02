Les Belges du Bout du Monde : L'Ecosse sur Auvio

Ce dimanche, nous vous proposons une escale au pays du kilt et de la cornemuse... Nous débarquons en Ecosse

Parti sur place pour y perfectionner son anglais avant un séjour prévu en Australie, Yves Lemarchand prend un premier job et rencontre celle qui deviendra son épouse. Trente ans plus tard, père de famille, il est à la tête d'une entreprise prestigieuse qui fait découvrir le pays de son cœur de manière insolite mais il est aussi le consul honoraire de Belgique à Edimbourg !

Emma Russel a découvert la Belgique à 14 ans accompagnant sa mère venue travailler chez nous. Elle poursuit ensuite sa scolarité en Ecosse et décroche un job à Londres mais après un accident grave, elle se remet en question et décide de prendre un nouveau départ. Elle rejoint sa mère et fait de sa passion pour la cuisine un nouveau challenge. Peu après elle rencontre Cédric qu'elle épouse et avec qui elle lance un projet de chambres d'hôtes et d'atelier culinaire dans le Brabant Wallon

Notre tintine reporter, Laura Jadot a rencontré pour vous Gabrielle Plasman, une wedding planner spécialisée dans les mariages sur les îles écossaises pittoresques.

Pascale Sury et Jonathan Bradfer nous emmènent au Costa Rica, ils y ont visité le lodge de Fahimeh et Adrien Baeyens, deux jeunes bruxellois séduits par la simplicité volontaire.

Rendez-vous avec ces Belges partis pour de nouveaux horizons en quête de sens et qui confient leurs expériences chaque dimanche à Adrien Joveneau sur La Première à 9h09.

