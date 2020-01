Les Belges du Bout du Monde : Cap sur Down Under ce dimanche ! Nous débarquons chez une jeune journaliste belge installée en Australie sur Auvio

Marie-Paulie Desset est correspondante pour l'agence Belga à Sidney, elle vit au cœur des événements climatiques marquants de ces derniers mois au pays des Kangourous. Elle vient de sortir `'Australie - Un Cœur Chaud et Sec'', un livre dans lequel elle raconte la découverte de sa terre d'accueil.



Très inspiré par les aventures de Tintin, Vince Chadwick est originaire de Melbourne. Egalement journaliste, il a lâché son poste au journal `The Age' pour travailler comme reporter indépendant à Bruxelles. Installé chez nous depuis 6 ans, il a fondé Korybantes avec des musiciens venus d'horizons lointains. Accompagné de Tommy Steyart, trompettiste du groupe, il viendra nous présenter leur dernière composition



Laura Jadot nous emmènera sur les traces de Genevière Dubler. Arrivée en Australie avec son mari suisse alors qu'elle avait 28 ans, cette Belge du Bout du Monde est la mère de Cédric Dubler qui défendra les couleurs de l'Australie au prochains J.O. en catégorie décathlon



