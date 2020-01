Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, nous nous rapprocherons de la terre et de ses habitants en foulant le sol du Brésil, un pays à la biodiversité exceptionnelle qui a conquis Louise Amand, une jeune Stavelotaine qui a débarqué au Cerrado ! sur Auvio

Après un séjour de quelques mois dans ce pays à la fois accueillant et captivant et un amour naissant avec un Brésilien, Louise Amand nourrit une passion pour les projets de terrain dans le domaine de l'agroécologie. Durant 10 ans, elle entretient une relation à distance avec Diogo Kaiser Cabral avant de donner vie à ses rêves au terme son cursus universitaire...



José Paulo dos Santos a fait le chemin inverse. Il a découvert notre plat pays au détour d'un rencontre avec un danseur iranien qui lui a permis de se former dans notre plat pays. Issu d'une famille modeste, il suit une initiation aux claquettes. Sa persévérance et sa curiosité l'emmènent vite vers les sommets. Il découvre d'autres danses et perfectionne son art, en travaillant avec les plus grands comme Anne Teresa De Keersmaeker et la compagnie Rosas. Lui aussi rencontre l'âme sœur, Anne Laure Dogot, une jeune danseuse tournaisienne avec qui il s'est marié l'an dernier.



Vivez un moment suspendu entre danse et nature, un échange au creux de l'accueil qu'ont en commun la culture brésilienne et la nôtre, avec Adrien Joveneau et ses invités ce dimanche à 9h09 sur la Prem1ère et dès 10h10 en baladodiffusion sur Auvio.

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde