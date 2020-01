Les Belges du Bout du Monde : Depuis 34 ans, Adrien Joveneau propose aux Belges partis au bout du monde de rencontrer le dimanche matin sur La Première, ceux qui sont venus du bout du monde pour vivre, et travailler, dans notre drôle de petit pays. Cap ce 12 janvier sur le Congo ! sur Auvio

Pierre Kompany, vient de publier « Du Congo à Ganshoren », un livre dans lequel il raconte son destin incroyable. Ex- joueur de foot, et ingénieur industriel (il a été médaillé d'or au Salon des Inventions de Genève pour son éolienne), il est arrivé comme réfugié politique en 1975. 44 ans + tard, il deviendra le 1er bourgmestre black de Belgique. Le Barack Obama de Ganshoren, comme l'appelle ses administrés.

Il dialoguera avec Kathryn Brahy, ex-journaliste sur RTL-TVi, devenue déléguée générale Wallonie-Bruxelles en République démocratique du Congo. En poste à Kinshasa depuis 11 ans, elle s'active pour la meilleure coopération possible entre nos deux pays. Un an après l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, les défis restent innombrables, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques et politiques. Des enjeux cruciaux pour 85 millions de Congolais....et pour l'ensemble de l'humanité !

Les Belges du bout du monde au Congo ce 12/01 à 9h09

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde