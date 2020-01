Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, nous mettons le cap sur le pays qui accueillera les Jeux Olympiques cet été : Le Japon sur Auvio

Nous glisserons sur la neige exceptionnelle nippone avec Nicolas Boucher, un moniteur de ski polyglotte et politologue http://dreamsandmoods.be ! `Arrivé au paradis' dit-il, il partagera ses impressions sur le pays de la politesse avec une autre passionnée de sport, Elisabeth Smajda. Cette dernière a travaillé sur la coupe du monde de rugby en 2019 et a récemment décroché le poste de Olympics Games Operation Manager de pour le chronométreur officiel des J.O.



Une ouverture de saison en pleine forme avec une vue sur le programme estival des 32ème jeux avec Adrien Joveneau et ses invités à écouter sur La Prem1ère à 9h09 ce dimanche

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde