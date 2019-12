Les Belges du Bout du Monde : Direction la Crète avec Jean-Philippe Delhaye, directeur d'une agence de tourisme alternatif sur Auvio

Jean-Philippe Delhaye est installé depuis 20 ans sur le port de Chania où il dirige une agence de tourisme alternatif. En sa compagnie, Adrien Joveneau nous invite à déguster le poulpe grillé du pêcheur, cueillir des olives mais aussi à déguster le fromage et le raki du berger. Au rythme des vagues, nous découvrons les coutumes et les attraits de l'île.



Avec Laura Jadot, notre tintine reporter, nous découvrirons un autre belge installé en grèce qui a lancé un service de coach aux voyageurs. Elle nous emmènera aussi visiter les installations de la brasserie Minne qui sera présente lors de notre brunch annuel ce 22 décembre au cinéma Palace à Bruxelles.



Une émission à écouter à 9h10 sur La Prem1ère et à regarder sur La Une à 14h10 ce dimanche

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU Émission Les Belges du Bout du Monde