Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, Adrien Joveneau vous propose de faire connaissance avec les 9 nommés aux Trophées des Belges du bout du Monde 2019 ! Découvrez ces pépites qui font briller notre royaume à l'étranger ! sur Auvio

Dans les différentes catégories des Trophées des Belges, `Culture et Art de Vivre', `Solidarité' et `Innovations' nous vous présenterons les 9 projets portés par nos Belges du Bout du Monde. Ils seront présentés par Sophie Devillers, journaliste à La Libre Belgique, partenaire de cette opération ainsi que Laura Jadot, lauréate de la Belgodyssée.



Nous ferons un petit détour par le Costa Rica avec Pascale Sury et Jonathan Bradfer. Ils nous proposeront leur séquence `Un Monde Positif' en allant à la rencontre des hommes et des femmes qui rendent notre monde meilleur !



Suivez-nous comme chaque dimanche à 9h09 sur La Première et votez pour vos projets préférés via www.rtbf.be/tropheedesbelges. Les lauréats seront divulgués lors de notre traditionnel brunch de fin d'année qui aura lieu le dimanche 22 décembre au Cinéma Palace à Bruxelles et auquel vous êtes tous conviés pour venir applaudir les gagnants et Typh Barrow qui nous proposera un Live de ses derniers perles musicales

