Les Belges du Bout du Monde : Sortez votre planche et cap sur le pays de la plus haute vague jamais surfée ! sur Auvio

Nous posons le pied au Portugal chez Antoine Thys, un jeune menuisier-shaper installé à Lisbonne qui façonne des surfboards de manière écologique et sur mesure en organisant également des ateliers de fabrication pour les rois de la glisse. Après quatre années passées sur le pont des navires, il a décidé de jeter l'ancre, de perfectionner son savoir-faire et de le partager !



Des cordes à son arc, Joao Domingues en a plusieurs. Cet artiste pluridisciplinaire d'origine portugaise touche aussi bien à la peinture qu'au chant et à la sculpture. Sa technique de peinture à base d'émulsion de café ne vous laissera pas indifférent et sa voix encore moins



Laura Jadot nous fera découvrir Le Jardin des Sources perché sur un des plus hauts sommets du pays en Serra Estrela



Nous retournerons au Guatemala avec Pascale Sury et Jonathan Bradfer pour leur séquence Un Monde Positif



Comme chaque semaine, Adrien Joveneau vous propose de partir à la rencontre de Belges partis et venus du bout du monde

