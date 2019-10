Les Belges du Bout du Monde : Nous vous emmenons sur les rives du lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde. Un belge y a construit un château ! sur Auvio

C'est au Pérou que Christian Nonis a décidé de s'établir après une année sabbatique passée à découvrir l'Amérique Latine. Alors professeur d'histoire-géo et des sciences, il commence à travailler dans le tourisme. Il sera aussi chercheur d'or dans les mines où l'on exploite aussi bien le métal que l'humain... Il se tournera plus tard vers le secteur hôtelier et construira avec la communauté locale El Castillo del Titticaca, la maison de ses rêves aussi une auberge accueillant les voyageurs.



Mary Jimenez est née à Lima, elle y a étudié l'architecture avant de poursuivre ses études de cinéma à l'INSAS à Bruxelles. Elle nous présentera son dernier film « By the Name of Tania » réalisé avec Bénédicte Liénard, une cinéaste boraine passionnée par le Pérou. Elles nous parleront de cette fiction tournée au milieu des mines illégales du pays et de la vie peu enviable qui y est réservée aux jeunes femmes. Ce long métrage vient d'être doublement primé au Festival international du film francophone de Namur et sera sur les écrans dès la semaine prochaine.



Laura Jadot, lauréate de la Belgodyssée, viendra nous parler du projet de sauvetage des Dauphins roses monté en Amazonie péruvienne par Cédric Gilleman, un tournaisien qui a tout plaqué pour créer l'association Solinia.org



Pascale Sury et Jonathan Bradfer et leur séquence `Un Monde Positif ` feront escale au Guatemala pour nous présenter deux jeunes entrepreneurs belgo-luxembourgeois qui lancent la production d'un vin naturel et ont ouvert une petite auberge sur place.



Une émission riche en rencontres pour élargir ses horizons avec Adrien Joveneau et ses invités à écouter ce dimanche à 9h09 sur La Prem1ère et à retrouver sur Auvio.be dès 10 heures.

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU