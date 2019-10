Les Belges du Bout du Monde : Emission spéciale Antarctique dans le cadre des 30 ans du Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles ! sur Auvio

Frissons et aventures garantis avec l'auteur et aventurier Emmanuel Lepage qui expose pour l'occasion des planches de reportages dessinés notamment lors de son voyage sur le bateau ravitailleur des terres australes françaises. Il échangera avec Alain Hubert, l'explorateur belge bien connu, ébéniste et ingénieur, alpiniste et coureur de fond. Il est aussi le créateur de la station Reine Elisabeth en Antarctique, président de la Fondation Polaire Internationale et a été de longues années ambassadeur de l'Unicef. Ils partageront avec vous leurs expériences dans ces régions au climat extrême et leur passion pour cette vie au cœur de la recherche climatologique.



Adrien Joveneau vous propose une rencontre exceptionnelle dans un lieu qui l'est tout autant, ce dimanche à 9h09 sur La Prem1ère et dès 10 heures en baladodiffusion sur Auvio.be

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU