Les Belges du Bout du Monde : Nous débarquons au bord du Mékong ce dimanche dans l'ancien royaume du million d'éléphants sur Auvio

C'est au Laos que nous entrerons en contact avec Marie-Pierre Lissoir, ethnomusicologue installée dans l'ancienne capitale royale du pays, Louang Prabang. Elle dialoguera avec Nicolas Graux, réalisateur de `Century of Smoke', un film racontant la vie de la communauté des Akhas réfugiés au Laos et cultivant l'opium pour assurer leur subsistance.



Il y a une dizaine d'années, Marie-Pierre Lissoir foule le sol de ce coin du monde presque entièrement recouvert par la forêt. Passionnée d'anthropologie, elle y réalise un travail de recherche dans le cadre de son master en musicologie. Au fil du temps, elle s'intègre totalement et fini par trouver un emploi dans un musée d'ethnologie local. Elle nous livrera quelques-unes des ambiances captées par son micro lors de ses pérégrinations.



Dès son premier contact avec le Laos, Nicolas Graux s'est senti happé, un sentiment irrationnel qui le pousse à y retourner régulièrement. Après cinq ans d'allers-retours, de mise en confiance de la population locale et de tournage, il vient nous présenter un documentaire poignant.



Nous ferons une halte à Vientiane avec notre Tintine reporter Laura Jadot. Elle y a découvert pour nous un établissement typiquement belge tenu par Vincent Wirtgen où les Laotiens dégustent les bières belges et bousculent quelque peu leurs habitudes alimentaires en goûtant moules-frites ou autres boulets liégeois.



Pascale Sury et Jonathan Bradfer nous emmèneront au Bangladesh à la rencontre de Viviane Van Steirteghem. Elle dirige la mission de l'UNICEF dans les camps Rohingyas à proximité de la station balnéaire de Cox's Bazar.



Ce dimanche, Adrien Joveneau et ses invités vous proposent d'élargir vos horizons

