Les Belges du Bout du Monde : Ce dimanche, émission spéciale dans le cadre de l'Echappée Belge du beau Vélo de Ravel ! Nous débarquons en Andalousie avec Marc Pinilla, chanteur du groupe Suarez et Dominique Ricq, volontaire belge engagée avec la Croix-Rouge dans les camps de réfugiés. sur Auvio

Marc Pinilla nous fera découvrir la terre natale de son père et explorera l'arrière-pays avec le peloton de quelques allumés du Ravel. Il nous réservera en plus une belle surprise guitare à la main...



Née au Congo à Elisabethville, ancien nom de Lubumbashi, Dominique Ricq a vécu et travaillé en Belgique et a toujours cultivé sa fibre sociale. Il y a 3 ans, pensionnée, elle s'est installée dans ce cadre enchanteur, un havre de paix où la douceur du climat et la chaleur des habitants lui donnent toujours plus d'énergie pour venir en aide à ceux qui sont moins chanceux.



Laura Jadot, lauréate de la Belgodyssée nous présentera Marie Lejeune, une jeune luxembourgeoise de la génération Erasmus qui, après avoir étudié à l'université de Malaga, a décroché un job sur place. Milan Berckmans ira à la rencontre d'un duo de frères flamands, Antoine et Charles Volkaert, qui élèvent des vignes à Kadjar dans la Sierra Nevada.



Nous donnerons aussi la parole à Pascale Sury et Jonathan Bradfer pour une tranche de journalisme positif et ils nous emmèneront le temps d'une chronique au Guatemala.



Et pour clôturer l'émission, Christophe Bourdon nous fera un petit résumé corsé de sa semaine passée perché en danseuse sur son deux-roues sans moteur !



Rendez-vous avec Adrien Joveneau pour une émission spéciale sur les routes andalouses à 9h09 sur La Prem1ère

