Les Belges du Bout du Monde : C'est sur le toit du monde que vous donnent rendez-vous nos Belges du bout du monde... Cap sur le Népal ! sur Auvio

Cela fera bientôt dix ans que Guillaume Dereck à découvert les sentiers de l'Himalaya. Passionné de trekking, il s'y rend plusieurs fois au sortir de ses études d'ingénieur du son à Louvain-la-Neuve. Au fur et à mesure des visites, il apprend la langue et les coutumes du pays et finit par y fonder avec un ami népalais une association qui soutient, par l'organisation de voyages, des projets de développement locaux.



Coco est anthropologue et adore raconter des histoires. Elle réalise un long métrage pour lequel elle vient de parcourir un total de 25.000 kilomètres dans sa vieille voiture. Bravant les obstacles physiques et administratifs entre la Finlande, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, la Chine et l'Inde, elle revient avec une multitude d'aventures à partager !



En reportage au Bouthan, Pascale Sury et Jonathan Bradfer parcourent le monde depuis 2 ans comme reporters nomades positifs. A la recherche de femmes et hommes porteurs d'espoir et de solutions dans notre monde en crise, ils planteront leurs micros dans le pays au plus haut taux de bonheur national brut...



Nous accueillerons aussi la Tintine-reporter Laura Jadot. La nouvelle Lauréate de la Belgodyssée nous parlera de la présence du Yeti dans l'œuvre de Hergé.



Un trek éclair Bruxelles-Kathmandu, ce dimanche à 9h09 avec Adrien Joveneau et ses invités à suivre sur La Prem1ère et en baladodiffusion sur Auvio.be

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU