Les Belges du Bout du Monde : Le Japon et la musique au programme des Belges du Bout du Monde ! sur Auvio

C'est à Tokyo que nous poserons le pied ce dimanche matin avec Olivier Urbain, écrivain, professeur et directeur à l'institut de recherche musicale Min-On. Passionné par le bouddhisme, ce tournaisien met ses compétences au service de la paix entre les peuples par le biais des musiques. Seul belge parmi ses collaborateurs, il a pu se faire une place dans cette entreprise à la culture bien différente de la nôtre. A ses côtés, son épouse Yoko qui est traductrice Japonais-Anglais nous parlera de la vie et des traditions nippones mais aussi de sa découverte de notre petite Belgique.



Michel d'Oultrement, chasseur d'images tout droit rentré d'un voyage avec Tanguy Dumortier pour le Jardin Extraordinaire, nous proposera une escale sur l'île d'Hokkaido, un joli coin de nature dont il nous ramène des trésors sur pellicule photo !



Rendez-vous dimanche à 9 heures 9 sur la Première, pour la découverte du Japon entre histoires vraies et histoires drôles avec Adrien Joveneau et ses invités. A retrouver dès 10 heures sur Auvio.be en baladodiffusion.

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU