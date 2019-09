Les Belges du Bout du Monde - Nous débutons la 34ème saison des Belges du Bout du Monde aux...

Originaire du Hainaut, Catherine Roty est installée sur la côte ouest de l'île. Elle y débarque pour la première fois à l'âge de 14 ans, elle se sent naturellement chez elle et est marquée par la chaleur humaine, la simplicité et le parfum des fleurs d'Ylang-Ylang et de jasmin. A 23 ans, elle s'installe définitivement là-bas et épouse Charles Otomimi, entraineur et basketeur élu à plusieurs reprises joueur le plus fairplay.



Pour dialoguer avec notre belge du bout du monde, Ngnahina Moua et Caroline Orban nous retrouverons en studio. Moua est Tahitienne et perfectionne actuellement sa formation à l'ULiège en faisant un Master en Biologie des organismes et Ecologie. Caroline alias Laelia, est d'origine belge née au Texas. Elle a ensuite vécu dans plusieurs pays d'Europe avant de venir suivre en Belgique un cursus universitaire. C'est lors de la réalisation d'un mémoire sur les coraux qu'elle a découvert Tahiti et son île sœur Mo'orea, un voyage marquant : « La Polynésie a un côté magique, la nature est superbe et les gens sont tellement accueillants ! » Depuis elle y retourne régulièrement...



Une émission dans un cadre qui laisse rêveur pour ouvrir cette nouvelle série des Belges du Bout du Monde avec Adrien Joveneau et ses invitées à suivre sur La Prem1ère à 9h09 ce dimanche ou juste après en baladodiffusion sur Auvio.be

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU