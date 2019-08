Les Belges du Bout du Monde - Ce dimanche, Adrien Joveneau vous donne rendez-vous dans l'Ouest de...

Installée sur l'île depuis 10 ans, Marie-Laurence Dupont a la bougeotte depuis longtemps. Après ses études en biologie animale à l'ULg et son Master en Sciences de l'Environnement, orientation Développement durable, cette liégeoise d'origine effectue un stage sur la gestion de l'écotourisme dans une association locale de l'île. Après cette expérience, elle passe notamment par Madagascar, le sud de la France, le Congo ou encore le Sénégal avant de retrouver l'Île Maurice. Elle y est en effet enrôlée par l'association locale Forever Blue, engagée dans la protection de l'environnement marin. Elle forme les acteurs locaux, met en place diverses activités de sensibilisation du public ou des parcours écotouristiques sur le thème de la mangrove ou des tortues marines.



Stella Diamant n'a pas encore trente ans et elle partage sa vie entre les deux hémisphères. La biologiste bruxelloise travaille sur le requin baleine depuis 3 ans. Elle collecte des données scientifiques sur ces derniers à Madagascar et elle travaille avec les acteurs locaux pour les sensibiliser à l'importance socio-économique de cet animal.



