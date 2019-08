Les Belges du Bout du Monde - Adrien Joveneau embarque pour le cœur du Maghreb, cap sur le plus...

Anthropologue de formation, Yasmina Lansman a posé le pied à Alger il aura bientôt 5 ans. Ces derniers mois, cette belge d'origine marocaine a vu changer ce pays dans lequel liberté d'expression bafouée et jeunesse muselée étaient depuis très longtemps le quotidien. Elle échangera avec deux passionnés de la Terre des Berbères...



Mehdi Khelfat, le présentateur de notre matinale info, un Chti avec des origines dans l'Est de l'Algérie vous parlera avec passion de ce peuple dont il connait la souffrance mais aussi la fierté. Et c'est avec autant d'authenticité que l'humoriste Zidani, dont le père était de Grande Kabylie, nous parlera de son rapport à ses ancêtres et de son art de faire rire et sourire !



Retrouvez Adrien Joveneau et ses Belges du Bout du Monde pour une émission pleine d'humour et d'émotion dans un pays qui lutte pour la liberté !



Nouvelle diffusion de l'émission du 12 mai 2019

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU