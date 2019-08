Les Belges du Bout du Monde - Cap sur l'île aux épices... Les Belges du Bout du Monde vous...

Fleur de Meeus a mis le pied à Zanzibar pour des vacances il y a 6 ans, et depuis elle n'a plus vu passer le temps, elle a découvert le luxe de la lenteur et la pureté naturelle. Elle et son mari ont décidé de s'y installer et d'y fonder un lodge ... le Zanzistar est né le long d'une belle plage de sable doré...



Notre collègue journaliste Véronique Barbier viendra nous parler de son passage sur place lors d'un séjour de vacances. Elle a été attirée par le côté inconnu de cette destination et elle n'a pas été déçue !



Zanzibar, c'est aussi le nom d'un orchestre et son chanteur, Désiré Ntemere, viendra nous dire un mot de son origine, de sa musique et de leurs projets.



Milan Berckmans nous éclairera tout au long de l'émission sur cette île mystérieuse à bien des égards...



Ce dimanche, en route pour l'archipel tanzanien, une perle encore inconnue, un sentiment de liberté inexplicable, un charme authentique à découvrir avec Adrien Joveneau et ses invités à 9h09 sur La Prem1ère !



Nouvelle diffusion de l'émission du 3 février 2019

