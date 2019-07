Les Belges du Bout du Monde - Ce dimanche, Adrien Joveneau vous donne rendez-vous au pays du soleil...

Arrivée pour la première fois dans l'archipel nippon il y a dix ans, une journée dont elle se souviendra toute sa vie, Elisabeth Smajda met ses compétences acquises à Louvain-La-Neuve et à Lausanne mais aussi durant son année d'échange universitaire à l'Université d'Osaka dans l'organisation des programmes d'Hospitalité pour la Coupe du Monde de Rugby de 2019 et pour les Jeux Olympiques de 2020. Elle vous livrera ses impressions sur ce pays bien différent du nôtre mais tellement attrayant et attachant !



Formée au piano à Tokyo, mais aussi à Londres et à Bruxelles avec une rapide attirance pour l'orgue, Momoyo Kokubu est arrivée chez nous en 1994, suite à sa rencontre avec son mari, lui aussi passionné de l'instrument phare des églises. Depuis 1995, elle joue chaque semaine les messes de Notre-Dame du Finistère à Bruxelles, elle a également mis sur pied l'ensemble Filiae mais aussi enregistré six CD.



Le dernier lauréat de la Belgodyssée, Milan Berckmans, nous fera découvrir Thekla Boven, une jeune architecte belge installée à Tokyo et très inspirée par la capitale nippone. Elle y organise notamment des visites thématiques...



Une édition de votre dépaysement radio dans la Prusse d'Asie proposée par Adrien Joveneau et ses invités, à suivre ce dimanche dès 9h10 sur La Première et disponible juste après sur Auvio.be



Nouvelle diffusion de l'émission du 9 septembre 2018

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU