Les Belges du Bout du Monde - Ce dimanche de fête nationale, Adrien Joveneau vous emmène faire le...

Avec le créateur de notre carte www.rtbf.be/cartedesbelges, Nicolas Kervyn, professeur à l'UCL et auditeur assidu de La Prem1ère, vous aurez accès à une mine d'or pour découvrir notre planète bleue en visionnant ou en écoutant les reportages de ces cinq dernières années...



Nous débarquerons à Lima chez Guy Vanackeren et dans la région de Phnom Penh chez Sandra Rousseau, deux des deux cents expats déjà présents sur ce beau catalogue audio et vidéo digital.



Un rendez-vous à ne pas manquer en cette période de vacances, un moyen de découvrir le monde de façon virtuelle ou de préparer son voyage de manière active en profitant des conseils et expérience de ceux et celles qui ont quittés notre petit royaume pour réaliser leurs rêves aux quatre coins de la planète !



Ce dimanche à 9h30 sur La Première et aussi sur Auvio.be et www.rtbf.be/cartedesbelges

