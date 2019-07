Les Belges du Bout du Monde - Les Belges du Bout du Monde au Gabon - 14/07/2019

Cap sur le Gabon où nous rencontrerons Nathalie Dupange, gynécologue dans un cabinet privé à Port-Gentil qui a fondé l'ONG 3S : sensibilisation, santé, sexualité. Son objectif est d'agir concrètement sur le terrain en informant les jeunes femmes et les femmes vulnérables de leurs droits en santé sexuelle. Depuis cinq ans, des séances d'information et un planning familial visent notamment à améliorer la santé globale et à diminuer les comportements à risque chez les jeunes. Ce projet a remporté un Trophée des Belges du bout du monde en 2017 dans la catégorie Solidarité.



Nous recevrons également Lokua kanza, chanteur multi-instrumentiste qui a notamment joué au côté de Manu Dibango, il nous parlera du Docteur Denis Mukwegé, l'homme qui répare les femmes, qui l'a eu l'occasion de rencontrer...



Nouvelle diffusion de l'émission du 25 novembre 2018

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU