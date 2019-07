Les Belges du Bout du Monde - Adrien Joveneau plante son micro au pays des cabanes ! - 07/07/2019

C'est à Martilly, petit village ardennais de la commune de Herbeumont, que nous rencontrerons quelques allumés qui ont décidé de vivre leur rêve de vivre autrement. C'est sur le chantier participatif du projet « Mon Lit dans l'Arbre » imaginé par David Bavay et Fabien Ledecq que nous découvrirons les parcours étonnants d'Elodie Mopty, auteur du livre « chronique de la cabane », de Bruno Vandersmissen constructeur de tipis dans le Jura et celui de Tony Ecourtemer, un ingénieur commercial qui a tout plaqué pour mener une existence proche des gens et de la nature en simplicité volontaire...



Après plusieurs années passées dans une cabane dans les hautes alpes qui lui ont inspiré son livre, elle a décidé, il y a peu, de retrouver sa chère Belgique et de relancer un projet de construction d'habit dans lequel elle vit en autosuffisance avec son mari et leur petit Augustin.



Rupture de vie pour Tony Ecoutemer, un homme d'affaire d'origine normande qui avait monté une entreprise dans la périphérie de Shangaï. Après 4 ans là-bas, il décide de voyager à pied et de rejoindre son pays natal sans prendre l'avion, un défi dont il nous parlera. Nous le retrouverons à l'œuvre sur le chantier de David Bavay qui a eu l'idée un peu folle de concrétiser ce rêve de cabanes !



Bruno Vandersmissen, un anversois qui a passé son enfance à Bruxelles, construit dans le Jura, depuis bientôt 20 ans, des tipis qu'ils livrent à ses clients. Il nous parlera aussi de sa passion pour ses abeilles et son potager.



Milan Berckmans, dernier lauréat de la Belgodyssée, nous parlera d'un autre belge voyageur, Jacques Brel, disparu il y tout juste 40 ans.



Dimanche à 9 heures 10 sur La Prem1ère, un rendez-vous dans la nature belge avec Adrien Joveneau et les Belges du Bout du Monde perchés dans des cabanes



Nouvelle diffusion de l'émission du 7 octobre 2018

