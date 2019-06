Les Belges du Bout du Monde - Ce dimanche, Adrien Joveneau reçoit Julie Snyder, l'intrépide...

La charmante québécoise qui brille depuis une trentaine d'année sera au côté d'Olivier Nicoloff l'ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg pour échanger avec nos Belges du Bout du Monde, François-Xavier Pinte, pilote de brousse et de ligne et Stéphane Glorieux, le président de Keurig coffee dans une émission spéciale au château des Thermes de Chaudfontaine...



C'est aux côtés de voix comme Céline Dion, Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Stromae que Julie Snyder amine des émissions comme la Star Académie, La Voix ou encore l'Eté Indien. Présente sur les antennes de Radio Canada mais aussi sur les chaînes télévisées privées, cette dynamique quadra enfourche son vélo Garneau de couleur rose pour découvrir les chemins pittoresques de Wallonie...



Son excellence Olivier Nicoloff, Ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg nous fait le plaisir d'être parmi nous pour ce numéro spécial, très attaché à son pays mais aussi au nôtre, il nous expliquera ce qui l'a touché dans le plat pays.



Né à Watermael-Boisfort, François-Xavier Pinte, pilote de brousse et de ligne, tombé en amour pour une canadienne venue étudier chez nous est reparti dans les bagages de sa `blonde'. Impliqué dans un projet visant à aider les scientifiques dans leurs recherches sur les algues sargasses, il a repris du service en tant que pilote de brousse en mettant son job chez Air Canada en stand-by. Il nous parlera aussi de sa fonction de consul honoraire pour le Burundi dans la grande Province.



D'origine belge, Stéphane Glorieux a atterri avec ses parents qui devaient séjourner un an outre-atlantique et qui ont décidé de s'installer définitivement sur place... Il nous parlera de sa success-story dans le café et partagera ses souvenirs croustillants avec notre invitée !



Milan Berckmans, lauréat de la Belgodysée, nous proposera une séquence avec l'humoriste québécois Dan Gagnon, bien connu chez nous mais qu'il présentera à Julie Snyder.



Les Belges du Bout du Monde, l'émission qui crée des ponts entre les cultures, dans une version pleine de sourires et de surprises avec Adrien Joveneau, dimanche à 9h10 sur La Prem1ère



Nouvelle diffusion de l'émission du 30/09/18

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU