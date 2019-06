Les Belges du Bout du Monde - Pour débuter cet été de façon rafraîchissante, les Belges du...

C'est dans le plus grand mais aussi le moins densément peuplé des Etats-Unis que nous retrouverons Guy Tytgat, géophysicien, sismologue et aventurier originaire d'Enghien. Installé sur place depuis quarante ans, il dialoguera de Fairbanks avec Delphine Casimir et Quentin Carbonnelle, les deux jeunes voyageur-réalisateurs du documentaire `Vivre Autrement, Road to Alaska'. Un projet d'un an qui a trait à la transition écologique, au voyage, au woofing et au développement personnel. C'est aussi l'accomplissement d'un rêve, mettre le pied dans cet immense territoire acheté aux Russes par les Américains.



Nous vivrons un bel échange entre générations passionnées par les régions polaires, un sujet d'actualité avec des ressentis différents des deux côtés de l'Atlantique...



Rendez-vous ce dimanche sur la terre des extrêmes avec Adrien Joveneau et ses invités à 9h09 sur La Prem1ère

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU