Les Belges du Bout du Monde - Nos belges du bout du Monde filent de l'autre côté du globe : nous...

Adrien Joveneau recevra Emilie Beuzart, une jeune bruxelloise devenue apprentie vigneronne dans cet état insulaire isolé au large de la côte sud de l'Australie et Vince Chadwick, journaliste et musicien coming from Down Under installé chez nous depuis six ans.



Diplômée de L'ULB partie à l'aventure pour un an avec un permis vacances-travail en Nouvelle Zélande, Emilie Beuzart est tombée en amour pour cette contrée lointaine et elle y a rencontré son compagnon Jacob avec qui elle gère deux vignobles...



Très inspiré par les aventures de Tintin, Vince Chadwick a étudié à Melbourne et a lâché son poste au journal The Edge pour devenir correspondant indépendant à Bruxelles. Il y a trouvé une capitale avec une grande mixité mais aussi l'amour ! Il y a quelques mois, il est devenu papa...



Nicolas Vadot viendra ajouter une touche humoristique à cette émission, en vous racontant son Australie !



Rendez-vous dimanche matin à 9h09 sur La Prem1ère pour déguster un bon thé au lait sans oublier l'inimitable Vegemite avec Adrien Joveneau et ses invités

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU