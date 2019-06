Les Belges du Bout du Monde - En route pour un « détour » du monde qui passe par le Japon... -...

« Si tu es pressé, fais un détour » dit le proverbe nippon ! C'est ce que se sont dit nos Belges du bout du monde Stéphanie et Leslie Neufcoeur et leur petit Liam. Ils ont mis deux ans pour mettre le projet `The Peach Pack' sur pied, leur but : analyser les différentes manières d'utiliser les arts martiaux à travers le monde pour améliorer les champs d'intervention dans le développement positif de la personnalité et à d'autres fins thérapeutiques. Partis de Bruxelles il y a six mois, ils ont déjà crapahuté en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, en Australie, en Indonésie, en Chine et les voilà à présent au pays du soleil levant.



Pour dialoguer avec eux, le pâtissier-chocolatier Yasushi Sasaki plusieurs fois récompensé dans des compétitions internationales sera à nos côtés. Originaire de Nara à l'est d'Osaka et installé au Chant d'Oiseau à Woluwé Saint Pierre depuis une bonne dizaine d'année, cet artisan du goût formé au Ceria revisite les délicatesses belges avec une touche japonaise.



