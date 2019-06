Les Belges du Bout du Monde - Cette semaine Les belges du bout du monde s'envolent en direction de...

Bernard Rouer vient de participer pour la seconde fois au Raid Mermoz, une aventure en ULM et en équipe qui retrace la route du célèbre aviateur reliant la France au Sénégal. Une expérience aux conditions extrêmes et aux rencontres enrichissantes.

François-Xavier Pinte a commencé sa carrière en Afrique en zone de guerre et nous explique comment il s'est retrouvé embarqué malgré lui dans la célèbre affaire de l'Arche de Zoé avant de s'engager aujourd'hui dans l'opération Sargasses, auprès du fameux plongeur Canadien Mario Cyr.



Retrouvez ces incroyables aventures ce dimanche à 9h sur La Prem1ère avec Adrien Joveneau.

