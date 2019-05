Les Belges du Bout du Monde - Cap sur une des pépites de l'océan indien ! Nos Belges du Bout du...

Ce sont deux jeunes belges optimistes qui prônent le dépassement de soi que nous retrouverons à Saint-Leu sur la côte ouest de l'île. Amandine Collard et Thomas Hayot ont pris la décision de troquer leur zone de confort contre une quête de sens dans un cadre idyllique. En créant l'agence de développement personnel `Positif et Proactif', ils ont fait de leur rêve d'ailleurs une réalité et ils en parleront avec une passionnée de l'Humain qui a créé AlterBrussels. Fatima Rochdi, attristée de voir comment le monde parlait de notre capitale, fonde en 2013 cette association qui laisse le soin à la population cosmopolite de Bruxelles de la faire découvrir aux visiteurs et de leur parler de son histoire, un projet étonnant qui tisse des liens entre des cultures pas toujours si `différentes'



Tout juste rentré de la Réunion, Milan Berckmans nous livrera ses impressions à chaud et nous parlera de cette terre où se mêlent savoureusement français et créole et où l'on déguste entre amis la Dodo !



Rendez-vous ce dimanche à 9h09 sur La Prem1ère pour jeter des ponts et balayer les préjugés avec Adrien Joveneau et ses invités

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU