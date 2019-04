Les Belges du Bout du Monde - Les Belges du bout du monde vous emmènent à la découverte de la...

C'est en Ouganda que s'est installé il y a 8 ans, Philippe Lacroix, l'ex-patron de Lazer, la célèbre marque de casques. Il y est à présent le directeur des services pistes et passagers de l'aéroport de Entebbe, situé au sud de la capitale, Kampala. C'est aussi dans ce pays qu'il a rencontré sa Perle...



Véritable addict de la faune et la flore de cette région d'Afrique, Tanguy Dumortier, aux commandes de l'émission `Le Jardin Extraordinaire' sera en duplex avec nous. Il a vraiment craqué pour ce paradis sur terre, il nous révélera quelques secrets de ses aventures de chasseur d'images



Un jeune passionné de pisciculture et de pêche nous livrera son témoignage émerveillé. Xavier Tezzo travaille en effet au cœur du parc naturel Queen Elisabeth en tant qu'expert junior pour la CTB Agence Belge de Développement. C'est presque quotidiennement qu'il croise troupeaux d'hippopotames ou d'éléphants !



Djuma Manirakiza nous racontera sa fuite du Burundi au travers de plusieurs pays de l'Afrique des grands lacs, une histoire d'espoir qui l'a amené au Rwanda



Reconnectez-vous à la terre et à la nature avec nos Belges du Bout du Monde, des passionnés de la vie, aux côtés d'Adrien Joveneau à 9h09 ce dimanche sur La Prem1ère !

Casting et équipe Animateur Adrien JOVENEAU